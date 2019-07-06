“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

أبرز المواد
محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

أبرز المواد
“الدهام” الأقرب لرئاسة النصر

“الدهام” الأقرب لرئاسة النصر

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع بسبب التوتر مع إيران وتخفيضات أوبك

أسعار النفط ترتفع بسبب التوتر مع إيران وتخفيضات أوبك

أبرز المواد

شركات سعودية تعرض آلاف الوظائف للشباب في المجمعة

شركات سعودية تعرض آلاف الوظائف للشباب في المجمعة
http://almnatiq.net/?p=747947
المناطق_الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الامير/ عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة يسر غرفة محافظة المجمعة ان تدعو الباحثين والباحثات عن العمل لحضور ملتقى التوظيف لعام 2019م بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الرائدة وذلك يوم الاثنين 15 يوليو الساعة 9 صباحاً ، المقر الرئيسي.

الية التقديم على الوظائف ضمن الشروط التاليه: مطابقة المؤهل المطلوب للوظائف وطباعة استمارة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل (لن يسمح بالدخول بدون الاستمارة).

سيتم ارسال رسالة للمقبولين مبدئيا لحضور المقابلة ويشترط وصول رسالة للمتقدم قبل الحضور تفيده بقبوله و وقت المقابلة المحدد له .

مع ضرورة احضار السيرة الذاتية للمتقدم وينتهي التسجيل بنهاية يوم الثلاثاء 2019/07/09.

وسيتم التسجيل عبر الرابط التالي: http://majcci.org.sa/job_request

روابط ذات صلة

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم
محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”
“الدهام” الأقرب لرئاسة النصر

“الدهام” الأقرب لرئاسة النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*