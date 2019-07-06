محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

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المناطق_الرياض

نشرت جريدة أم القرى، المرسوم الملكي بتعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وجاء بنص المرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 16-10-1440هـ

1440/11/1 .

مرسوم ملكي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (123-34) بتاريخ 4-8-1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (580) بتاريخ 15-10-1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25-7-1439هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقًا لأحكام النظام».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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