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“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم
http://almnatiq.net/?p=747959
المناطق_الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن قبول 17.500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي (صيفي) حتى الآن، علما أن تسجيل الطلاب مستمر حتى نهاية اليوم (السبت).

ودعا “هدف”، الطلبة إلى الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق في الفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، من خلال الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وأبان الصندوق، أن تنفيذ برنامج “صيفي” سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الجاري، وينتهي في 29 منه.

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