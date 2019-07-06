سلمان الدوسري: العداء «الإردوغاني» للسعودية

سلمان الدوسري: العداء «الإردوغاني» للسعودية

أبرز المواد
“إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها

“إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها

أبرز المواد
“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

أبرز المواد
محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

أبرز المواد

“إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها

“إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها
http://almnatiq.net/?p=747967
المناطق_الرياض

أضاف القائمون على تطبيق “إنستغرام” ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم الأصدقاء إلى محادثات خاصة أو جماعية عبر الهاتف.
ويطلق على الملصق الجديد اسم chat sticker، ويعمل عبر خدمة “القصص” في “إنستغرام” ليكون بمثابة دعوة من المستخدم إلى الأصدقاء لمناقشة موضوع يتعلق بالصورة التي وضع عليها هذا الملصق.
ويرى الخبراء في “إنستغرام” أن هذه الخدمة ستكون عملية ومفيدة للمستخدمين، فبدلا من إرسال دعوة انضمام لمحادثة جماعية إلى الأصدقاء، وبعدها يكتشف المدعوون موضوع المحادثة، يمكن الآن نشر صورة ووضع الملصق عليها ويشارك في المحادثة الجماعية من يرغب بذلك.
ويمكن للمستخدم عبر الملصق الجديد أيضا اختيار قائمة الأصدقاء المسموح لهم بالانضمام إلى المحادثة الجماعية، كما يمكن له إنهاء المحادثة في أي وقت يشاء.

روابط ذات صلة

سلمان الدوسري: العداء «الإردوغاني» للسعودية

سلمان الدوسري: العداء «الإردوغاني» للسعودية
“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم

“هدف” يختتم التسجيل في “صيفي” اليوم
محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

محكمة الرياض العامة تنظر تعويضات “الأضرار النووية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*