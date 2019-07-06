“إنستغرام” تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي عبر تطبيقها

المناطق_الرياض

أضاف القائمون على تطبيق “إنستغرام” ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم الأصدقاء إلى محادثات خاصة أو جماعية عبر الهاتف.

ويطلق على الملصق الجديد اسم chat sticker، ويعمل عبر خدمة “القصص” في “إنستغرام” ليكون بمثابة دعوة من المستخدم إلى الأصدقاء لمناقشة موضوع يتعلق بالصورة التي وضع عليها هذا الملصق.

ويرى الخبراء في “إنستغرام” أن هذه الخدمة ستكون عملية ومفيدة للمستخدمين، فبدلا من إرسال دعوة انضمام لمحادثة جماعية إلى الأصدقاء، وبعدها يكتشف المدعوون موضوع المحادثة، يمكن الآن نشر صورة ووضع الملصق عليها ويشارك في المحادثة الجماعية من يرغب بذلك.

ويمكن للمستخدم عبر الملصق الجديد أيضا اختيار قائمة الأصدقاء المسموح لهم بالانضمام إلى المحادثة الجماعية، كما يمكن له إنهاء المحادثة في أي وقت يشاء.