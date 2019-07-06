38 مليار دولار تكلفة طلاق مؤسس أمازون!

38 مليار دولار تكلفة طلاق مؤسس أمازون!

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38 مليار دولار تكلفة طلاق مؤسس أمازون!

38 مليار دولار تكلفة طلاق مؤسس أمازون!
http://almnatiq.net/?p=747975
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ذكرت وكالة بلومبرج أن قاضيا في سياتل أقر اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاما، مما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار.

كانت أمازون، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل نيسان إن أربعة بالمئة من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون
سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير كانون الثاني، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وقالت بلومبرج أمس الجمعة إن بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12 بالمئة بقيمة 114.8 مليار دولار وسيظل أغنى أغنياء العالم.

وقالت ماكينزي إنها ستمنحه قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.

وتعهدت ماكينزي في مايو أيار بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة (جيفينج هيلب) التي أعلنها الملياردير وارين
بافيت وبيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت عام 2010.

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