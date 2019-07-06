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دراسة مثيرة تسخّر “مرضا شائعا” للقضاء على السرطان!

دراسة مثيرة تسخّر “مرضا شائعا” للقضاء على السرطان!
http://almnatiq.net/?p=747990

وجدت دراسة جديدة أن سلالة من فيروس البرد، تسمى coxsackievirus، يمكنها تدمير الخلايا السرطانية بنجاح.

وشملت تجربة جامعة Surrey في إنجلترا 15 مصابا في المراحل المبكرة من مرض سرطان المثانة، حيث قدم لهم الباحثون محلولا مركّزا يحتوي على سلالة فيروس coxsackievirus، الذي يطوق المثانة مدة ساعة.

وبعد أسبوع، وجد الأطباء أن الفيروس استهدف الخلايا السرطانية بنجاح، وتسبب في موتها. كما كان بمثابة “إنذار”، لتنبيه الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة المرض.

وبشكل حاسم، لم يعان أحد من أي آثار جانبية ولم تتأثر الأنسجة السليمة بالفيروس. وأظهرت الدراسة أن أحد المصابين بالسرطان لم يكن له أي أثر للمرض بعد إجراء التجربة.

ومن المقرر إجراء تجارب أكبر على مجموعة من أنواع السرطانات.

وقال كبير الباحثين، البروفيسور هارديف باندا: “إن العلاج يعمل عن طريق “تسخين” الورم وتجنيد جميع الخلايا المناعية في المكان المناسب للهجوم”.

ووصف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة النتائج الأخيرة، التي نُشرت في مجلة أبحاث السرطان السريرية، بأنها “مشجعة”.

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