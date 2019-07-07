احدث الأخبار

ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم
أبرز المواد
 محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”
منطقة القصيم
 مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب
دولي
 الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 مصرع قائد ميداني في مليشيا الحوثي بالحديدة والعشرات من عناصرها في صعدة
أبرز المواد
 جهود المجلس البلدي ووزارة النقل تثمر حلولاً ومعالجات جديدة
أبرز المواد
 تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن مستشفى شرق جدة تحتفل مع المسنين تقديراً وإحتراماً لمكانتهم
منطقة مكة المكرمة
 “الهيئة العامة للغذاء والدواء”: تطلق تحذيرًا خطيرًا من مركب “الأكريلاميد” الكيميائي
أبرز المواد
 شاهد ردة فعل مذيعين على الهواء لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا
أبرز المواد
 المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت
أبرز المواد
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة
أبرز المواد
 هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب
أبرز المواد
ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم

ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم

أبرز المواد
محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”

محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”

منطقة القصيم
مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

دولي
الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أبرز المواد

ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم

ترامب يؤكد على قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين وترحيلهم
http://almnatiq.net/?p=747997
المناطق - الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انطلاق حملات اعتقال المهاجرين اللاشرعيين وترحيلهم من الولايات المتحدة، على أن يشمل هذا الإجراء جميع المخالفين مهما كانت مدد إقامتهم.

وتحفظ في حديث للصحفيين في البيت الأبيض على تسمية هذه الحملات بالـ”مداهمات”، وقال: “سنطرد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين”.

ويأتي تصريح ترامب بعد أسابيع من إعلان إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أنها ستشن حملة مداهمات تستهدف المهاجرين، الذين لا يملكون وثائق ووصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك لكبح تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية الغربية.

ونشرت الصحافة الأمريكية قبل نحو شهر موعد حملات الاعتقال والترحيل التي تخطط إدارة ترامب لها، ما دفع بالرئيس والمسؤولين عن هذه الحملة إلى تأجيلها، ليتبين لاحقا أنهم قرروا إطلاقها في أعقاب عطلة عيد الاستقلال الذي أحيته الولايات المتحدة في الـ4 يوليو.

وجعل ترامب من الهجرة قضية رئيسية في حملته الانتخابية الماضية، ويواصل استغلالها للفوز بولاية ثانية في 2020.

كما رفض الرئيس الأمريكي أمس الجمعة التراجع عن مساعي إدارته لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية في إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020.

وتتزايد أعداد المهاجرين قاصدي الولايات المتحدة من مناطق خارج أميركا الوسطى، بينها الهند وكوبا وإفريقيا، فيما تقول المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين، الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ أنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب
الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
مصرع قائد ميداني في مليشيا الحوثي بالحديدة والعشرات من عناصرها في صعدة

مصرع قائد ميداني في مليشيا الحوثي بالحديدة والعشرات من عناصرها في صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*