رئيس القادسية: وصلنا عروض من النصر والهلال والاتحاد ترغب في التعاقد مع كامارا

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دخل نادي الهلال في سباق الظفر بخدمات هارون كمارا مهاجم القادسية، الذي تلقت إدارته عرضين سابقين من النصر والاتحاد للفوز بتوقيع اللاعب.

ووفق مصادر نقلت عنها “الرياضية”، يعد عرض النصر الأعلى بين العروض الثلاثة، لكن الاتصالات تعطلت بين الناديين بسبب عدم ترشح سعود السويلم لرئاسة النادي.

وكشف مساعد الزامل، رئيس القادسية، عن تلقيه، في ساعة متأخرة أمس الأول، اتصالاً من شخصية هلالية تسأل عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وقال الزامل إن الهلال قد يتحول، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى منافس رسمي على ضم كمارا، في حال أخذت الاتصالات طابع الجدية.

وأشار، في الوقت ذاته، إلى وصول عرضين رسميين سابقين، نصراوي واتحادي، إلى إدارته، لشراء عقد اللاعب، الممتد حتى 2023.

ووصف رئيس القادسية عرض النصر بـ “الأكثر جدية” و”الأعلى في القيمة المالية”.

وبحسبه، وعد النصر بتسديد قيمة شراء العقد دفعة واحدة، فيما تضمن العرض الاتحادي التسديد على 4 دفعات. مع ذلك، ينتظر القادسية تحديد الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، بقيادة التونسي يوسف المناعي، مدى حاجته إلى اللاعب الموسم المقبل.

وأوضح الزامل: “حاليا لا يوجد رئيس في النصر ولا توجد صلاحيات لتوقيع شيكات وتحويل مبالغ، وهو ما دعانا إلى التريث”، رافضاً استبعاد خيار الاحتفاظ باللاعب، في حال طلب المناعي ذلك”.

وعن مستحقات ناديه المتبقية لدى النصر، ذكر رئيس القادسية أن “التفاوض حول كمارا لم يتطرق إلى الـ 8 ملايين ريال التي يفترض أن يسددها النصر لإكمال قيمة شرائهم عقد عبد الرحمن العبيد” في شتاء 2018. وتابع قائلا “نقف على مسافة واحدة من كافة الأندية المفاوضة، وسوق الانتقالات لا يخدش علاقتنا بها، ونكرر أن مصلحة نادينا فوق كل اعتبار”.

إلى ذلك، أفصحت مصادر خاصة، عن أن عرض النصر كان مع نهاية الموسم 15 مليون ريال، أمام 7 ملايين و500 ألف من الاتحاد مضافاً لها خدمات لاعبين اتحاديين في الصفقة، فيما لم تقدم الشخصية الهلالية رقماً مالياً في انتظار تحول المفاوضات إلى الرسمية.