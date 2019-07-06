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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية

المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية
http://almnatiq.net/?p=748034
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بمناسبة ترقيته إلى رتبته الجديد، بعد صدور الأمر السامي الكريم.

منوهاً سموه بما تبذله القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنفيذ ما أطلقه سمو وزير الداخلية من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، واطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “فُرجت”، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم، مشدداً سموه على ضرورة تكامل الجهود لإدماج السجين في المجتمع، والحرص على أن تكون العقوبة التي يقضيها ذات نفع له، واستمرار البرامج المقدمة حالياً لتشمل كافة النزلاء، متمنياً سموه للعميد النفجان ومنسوبي سجون الشرقية التوفيق، كما اطلع سموه على تقرير موجز لأعمال إدارة السجون في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء عبر برنامج (النزلاء الدارسين) من خريجي مرحلة البكالوريوس والمرحلة الثانوية.

من جهته قدم العميد النفجان الشكر والتقدير لسمو نائب أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ودعم سموه للبرامج التأهيلية للنزلاء، وإشادته ببرنامج النزلاء الدارسين لدى اطلاعه على تقرير البرنامج، مؤكداً أن القيادة الرشيدة حريصة على تأهيل النزلاء وتطوير برامج التأهيلية لهم، خصوصاً في فترة ما قبل الإفراج.

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