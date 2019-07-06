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أمين الشرقية : مشروع المواقف الذكية يوفر ٢٠ ألف موقف … ويوفر ٣٠٠ وظيفة متنوعة

أمين الشرقية : مشروع المواقف الذكية يوفر ٢٠ ألف موقف … ويوفر ٣٠٠ وظيفة متنوعة

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية

المنطقة الشرقية

أمين الشرقية : مشروع المواقف الذكية يوفر ٢٠ ألف موقف … ويوفر ٣٠٠ وظيفة متنوعة

أمين الشرقية : مشروع المواقف الذكية يوفر ٢٠ ألف موقف … ويوفر ٣٠٠ وظيفة متنوعة
http://almnatiq.net/?p=748035
الدمام - المناطق

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام، والذي يتضمن 20 ألف موقف ذكي في حاضرة الدمام، ويعتبر من المشاريع الخاصة بالمدن الذكية .

وقال معاليه في بيان صحافي، أن المشروع سيتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، حيث سيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، وكذلك إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

وذكر ” المهندس الجبير ” أن إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية والتي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتسهم في رفع مؤشر المدينة بين المدن الذكية والذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، لافتا الى أن المشروع يعتبر ضمن أحد المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية.

وقال ” أمين الشرقية المهندس فهد الجبير ” أن المشروع يتضمن استثمار ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسية ومواقف متعددة الأدوار في حاضرة الدمام، مشيرا الى أن المشروع سيوفر ٣٠٠ وظيفة بمجالات متعددة، موضحا أن المشروع يعمل على حلول الدفع الذكية والتي تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي في العالم ، كما أنه يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية والتي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام.

واعتبر ” المهندس فهد الجبير ” مشروع المواقف الذكية أحد المشاريع التي ستدخل حاضرة الدمام مجال المدن الذكية، والذي يوفر المواقف المتاحة في الجهة التي يقصدها السائق، فيما ستتبعها مراحل أخرى تتعلق بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة، مشددا على أن مشروع المواقف الذكية يهدف لخدمة وراحة الجميع ويسهم في توفير مواقف بشكل كبير في الأماكن التجارية كما أن الأمانة تسعى من خلال هذا المشروع الى استخدام التقنيات الحديثة الى زيادة تامين مواقف السيارات المطلوبة وتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الأماكن التجارية

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