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بلدية القطيف تغلق محلين مخالفين في العوامية و تضبط 200 كلغم مواد غذائية فاسدة

بلدية القطيف تغلق محلين مخالفين في العوامية و تضبط 200 كلغم مواد غذائية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=748036
القطيف - المناطق

أغلقت بلدية محافظة القطيف مؤخرا محلين مخالفين في العوامية، وذلك لسوء تخزين مواد غذائية و الأسماك و ضمن حملة ” الرقابة البلدية ” المستمرة لمختلف المنشآت و المحال العاملة في المحافظة و قراها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة استطاعت ضبط محلين مخالفين يمارسان تخزين المواد الغذائية، وكذلك وجود عمالة غير مرخص لها بالعمل بالمحافظة، مشيرا الى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، لافتا الى أنه تم ضبط 200 كلغم من المواد الغذائية الفاسدة من الموقعين المخالفين، مشيرا الى إزالة طاولات و عربات مخالفة، مؤكدا بأن البلدية قامت بإتلاف تلك المواد الغذائية .

وأوضح بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية .

وأكد أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، كما تسعى البلدية أيضا إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

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