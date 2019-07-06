احدث الأخبار

قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أبرز المواد
 بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل
أبرز المواد
 بريطانيا تنفي احتجاز إيران الناقلة “باسيفيك” في بحر العرب
أبرز المواد
 موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر
أبرز المواد
 الباحة .. لوحة تشكيلية تمزج جمال الطبيعة بعبق التاريخ
أبرز المواد
 انطلاق برامج التدريب الصيفي في تعليم عنيزة .. الأحد المقبل
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تغلق محلين مخالفين في العوامية و تضبط 200 كلغم مواد غذائية فاسدة
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية : مشروع المواقف الذكية يوفر ٢٠ ألف موقف … ويوفر ٣٠٠ وظيفة متنوعة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير سجون الشرقية
المنطقة الشرقية
 روسيا تختبر واحدة من أكثر الطائرات تطورا في العالم
أبرز المواد
 رئيس القادسية: وصلنا عروض من النصر والهلال والاتحاد ترغب في التعاقد مع كامارا
أبرز المواد
 ترمب: الاحتياطي الفيدرالي لا يدري ماذا يفعل
أبرز المواد
قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أبرز المواد
بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل

بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل

أبرز المواد
بريطانيا تنفي احتجاز إيران الناقلة “باسيفيك” في بحر العرب

بريطانيا تنفي احتجاز إيران الناقلة “باسيفيك” في بحر العرب

أبرز المواد
موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

أبرز المواد

قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=748059
المناطق - وكالات

يزور وزير المالية البريطاني فيليب هاموند المملكة العربية السعودية، يرافقه الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر لتعزيز الروابط التجارية الثنائية بينما يعكف عملاق النفط السعودي أرامكو على مراجعة إدراج محتمل في البورصة.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان إن هاموند سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة سياسيين وكبار رجال الأعمال في السعودية في إطار دعم الحكومة البريطانية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتنافس بنوك الاستثمار على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل وتتوقع أن يحدث طرح عام محلي ودولي في عام 2020 أو أوائل 2021.

واستحدثت بريطانيا العام الماضي قواعد جديدة للإدراج بهدف اجتذاب شركات مثل أرامكو التي تسيطر عليها الدولة إلى لندن.

وتأمل أرامكو بجمع 100 مليار دولار من طرحها العام الأولي.

روابط ذات صلة

بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل

بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل
بريطانيا تنفي احتجاز إيران الناقلة “باسيفيك” في بحر العرب

بريطانيا تنفي احتجاز إيران الناقلة “باسيفيك” في بحر العرب
موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*