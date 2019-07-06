إطلاق ثلاث دبلومات عليا بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بحفر الباطن غدا الأحد

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

قال عميد عمادة خدمة المجتمع وا لتعليم المستمر بجامعة حفرالباط ن الدكتور محمد بن مبارك ال جلد ة أن العمادة ستطلق ثلاثة دبلوم ات عليا في (الارشاد الأسري ، ا لمحاماة ، الموارد البشرية) للر جال والنساء

وأضاف ال جلده أن الدبلومات مهن ية ومصنفة من وزارة الخدمة المد نية وسيبدأ التسجيل فيها غدا ال أحد 5 ذو القعدة 1440 مشيرا أن كافة الشروط والطلبات متوفرة في موقع عمادة خدمة المجتمع والتع ليم المستمر على شبكة الإنترنت

لسؤال للمناطق حول الخدمات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع وال تعليم المستمر لطلاب دون الثامن ة عشر أكد أن العمادة بصدد إطلا ق دورات مسائية لتعليم اللغة ال إنجليزية في شهر سبتمبر المقبل وسيكون الأساتذة أجانب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مشيراً أن الدورات ستسهل على الطلاب تع لم اللغة الإنجليزية دون الحاجة لتكبد عناء السفر للخارج لتعلمها

وأكد ال جلدة أن توجيهات مدير ا لجامعة معالي الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله آل ناجي القحط اني لنا بتطوير عمادة خدمة المج تمع والتعليم المستمر بشكل جذري لتقدم كافة الخدمات التي يحتاج ها المواطنون بالمحافظة وان تحق ق طموحات قيادتنا الحكيمة للوصو ل لاهداف الرؤية 2030