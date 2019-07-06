إطلاق ثلاث دبلومات عليا بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بحفر الباطن غدا الأحد

حفرالباطن - عبدالله السعيدي
قال عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفرالباطن الدكتور محمد بن مبارك ال جلدة أن العمادة ستطلق ثلاثة دبلومات عليا في (الارشاد الأسري ، المحاماة ، الموارد البشرية) للرجال والنساء
وأضاف ال جلده أن الدبلومات مهنية ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية وسيبدأ التسجيل فيها غدا الأحد 5 ذو القعدة 1440 مشيرا أن كافة الشروط والطلبات متوفرة في موقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على شبكة الإنترنت
لسؤال للمناطق حول الخدمات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لطلاب دون الثامنة عشر أكد أن العمادة بصدد إطلاق دورات مسائية لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر سبتمبر المقبل وسيكون الأساتذة أجانب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مشيراً أن الدورات ستسهل على الطلاب تعلم اللغة الإنجليزية دون الحاجة لتكبد عناء السفر للخارج لتعلمها
وأكد ال جلدة أن توجيهات مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني لنا بتطوير عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بشكل جذري لتقدم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون بالمحافظة وان تحقق طموحات قيادتنا الحكيمة للوصول لاهداف الرؤية 2030
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