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رفع 90 الف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ عن ( أنقاض الدمام)

رفع 90 الف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ عن ( أنقاض الدمام)

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رفع 90 الف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ عن ( أنقاض الدمام)

رفع 90 الف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ عن ( أنقاض الدمام)
http://almnatiq.net/?p=748065
المناطق - الدمام

تواصل حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام أسبوعها الرابع على التوالي، بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد الحملة، وذلك حرصاً من سموه الكريم على تحقيق أهداف الحملة بصورة ترضي تطلعات الأهالي، كما كان لتوجيه سموه أثر على منسوبيها لبذل المزيد من العطاء .

وفي تقرير خاص عن الحملة بعد أسبوعها الثالث أوضحت الاحصائيات رفع أكثر من 90 ألف متر مكعب من الأنقاض، كان معظمها بغرب الدمام، لما يشهده من نمو عمراني، في حين تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها 800 بلاغ، كما يشهد هاشتاق  #شرقيةجميلةبلا_أنقاض تفاعلاً ملحوظاً من قبل المهتمين بالحملة عبر (تويتر) ، ويتابع الحملة ميدانياً رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري، والمشرف العام على الحمله، محمد آل طالع، ونائب المشرف، عبدالعزيز الخضير، وعضوي المجلس عوض المطيري، وهاني الفوزان، إلى جانب متابعة مدير المعدات بالأمانة، خالد الخرجي، ومدراء أقسام النظافة بالبلديات المعنية بالحملة .

وصرح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، بأن نجاح الحملة يرتكز على مشاركة المواطنين والمقيمين من خلال تقديمهم بلاغات عن مواقع الأنقاض، وأماكن التشوه البصري، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القائمين على الحملة التجاوب مع جميع البلاغات.

الجدير ذكره أن حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام تعتبر إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص، وبرعاية «اليوم»، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتم تخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر ، كما تستهدف الحملة رفع 85% من نسبة الأنقاض بحاضرة الدمام ( الدمام _ الخبر _ الظهران ) .

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