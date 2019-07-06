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1728 فحصاً اشعاعياً بالرنين المغناطيسي بمستشفى حفرالباطن المركزي

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1728 فحصاً اشعاعياً بالرنين المغناطيسي بمستشفى حفرالباطن المركزي

1728 فحصاً اشعاعياً بالرنين المغناطيسي بمستشفى حفرالباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=748068
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
أوضحت صحة حفرالباطن أن قسم الأشعة بمستشفى حفرالباطن المركزي أجرى خلال النصف الأول من العام 2019م، 25851 فحصاً تشخيصياً بالأشعة، في جميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة الماموغرام والأشعة المتنقلة.
 وبلغت فحوصات الأشعة السينية 11589 وأشعة الرنين المغناطيسي 1728 حالة، وبلغت الحالات التي أجري لها فحص اشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية 6124 حالة، وفحوص الموجات فوق الصوتية 3544حالة، وفحص الماموغرام (أشعة الثدي) 138 حالة، في حين تم إجراء 2728 فحص إشعاعي للمرضى المنومين.

وكانت صحة حفرالباطن عملت على دعم أقسام الأشعة بجميع مستشفياتها والتي أسهمت في تقليص مواعيد الانتظار إلى النصف.

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