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بلدية الخبر .. إنارة حي العقربية بـ 180 عمود وفانوس جديد

بلدية الخبر .. إنارة حي العقربية بـ 180 عمود وفانوس جديد

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بلدية الخبر .. إنارة حي العقربية بـ 180 عمود وفانوس جديد

بلدية الخبر .. إنارة حي العقربية بـ 180 عمود وفانوس جديد
http://almnatiq.net/?p=748071
المناطق - الخبر

انتهت بلدية محافظة الخبر، مؤخرا، من تركيب 100 عمود وفانوس إنارة جديد في حي العقربية، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية ومشاريع التحسينات للارتقاء بأداء الشبكة.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم الانتهاء من تركيب 100 عمود إنارة جديد في حي العقربية المنطقة المحصورة ما بين شارعي 10-16 , وشارع الأمير حمود وشارع البراق, فيما تم بدء العمل باستبدال 80 عمود إنارة آخر في المربع المحصور ما بين شارعي 4-10 , وشارع الأمير حمود وشارع اليرموك, ليكون بذلك أجمالي أعمدة الإنارة التي تم استبدالها بحي العقربية 180 عمود إنارة  .

وأوضح المهندس سلطان الزايدي أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة, مضيفا بأن إدارة صيانة الإنارة بالبلدية تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع سعيا لتحقيق تنقل آمن للجميع 

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