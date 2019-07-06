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رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد للسودان غدا الأحد

رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد للسودان غدا الأحد

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رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد للسودان غدا الأحد

رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد للسودان غدا الأحد
http://almnatiq.net/?p=748074
المناطق - وكالات

يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى السودان غداً الأحد.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، تلبيةً لإرادة الشعب السوداني، وحرصاً من البرلمان العربي على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية في العالم العربي.

وسيلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى “الحرية والتغيير”، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، داعياً كافة الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية، مطالباً بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان واستمراره في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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