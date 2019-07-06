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إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة

إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة
http://almnatiq.net/?p=748086
المناطق - الرياض

حصلت إدارة المواصفات والمقاييس بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء (التابعة للشركة السعودية للكهرباء) على الاعتماد الدولي والشهادة العالمية للجودة (ISO 9001:2015)  من منظمة TUV-Nord, Germany.
وجاء هذا الاعتراف العالمي بعد اجتياز الإدارة بشركة “نقل الكهرباء” لاختبارات التدقيق الخارجية وتحقيق المتطلبات اللازمة كافةً للحصول على الشهادة التي تمثل المعيار العالمي الأبرز في مجال نظام إدارة الجودة.
وعلى مدى عام كامل من العمل الدؤوب والمستمر، وبجهود ذاتية لموظفي الإدارة، ودون الاستعانة باستشاري خارجي، استطاعت إدارة المواصفات والمقاييس تحقيق التميز المؤسسي من خلال توظيف أفضل الوسائل والممارسات وتبني السياسات والإجراءات عالمية المعايير، وصولاً إلى بناء بيئة عمل احترافية قائمة على أفضل الممارسات.
كما نجحت الإدارة بتفعيل نظام إدارة المخاطر ومتابعة مؤشرات الأداء وتحقيقها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء بكل كفاءة وفعالية، مع التركيز على الدقة والسرعة في الإنجاز بأعلى كفاءة وأقل التكاليف.
وَيُعَدُ حصول إدارة المواصفات والمقاييس على شهادة الايزو العالمية عالمياً بجودة منتجاتها وكفاءة خدماتها، ومؤشرا لالتزام الإدارة بنظام الجودة، وامتلاكها لنظام إداري داخلي متكامل لتطبيق تلك المعايير والمتطلبات استنادا إلى وثيقة المعاير الدولية الايزو 9001، مما يساهم في رفع مستوى أداء الإدارة، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، وزيادة شفافية العمليات، وتحسين الرقابة الإدارية، وتطوير بيئة العمل، بالإضافة إلى حسن إدارة الوقت والنفقات والموارد بفاعلية أكبر.

 

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