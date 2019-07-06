احدث الأخبار

عقوبات على محطات الوقود المماطلة في توفير خدمة مدى
أبرز المواد
 إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة
أبرز المواد
 انتعاش كبير في الوظائف بالولايات المتحدة.. وترمب يغرد: “وظائف.. وظائف.. وظائف”
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا
محليات
 ” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد للسودان غدا الأحد
أبرز المواد
 بلدية الخبر .. إنارة حي العقربية بـ 180 عمود وفانوس جديد
المنطقة الشرقية
 1728 فحصاً اشعاعياً بالرنين المغناطيسي بمستشفى حفرالباطن المركزي
المنطقة الشرقية
 رفع 90 الف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ عن ( أنقاض الدمام)
المنطقة الشرقية
 إطلاق ثلاث دبلومات عليا بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بحفر الباطن غدا الأحد
المنطقة الشرقية
 قبل الطرح المرتقب لأرامكو .. بريطانيا تقرع أبوب المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أبرز المواد
 بعد اليورانيوم المخصب.. إيران ترفع مخزون الماء الثقيل
أبرز المواد
عقوبات على محطات الوقود المماطلة في توفير خدمة مدى

عقوبات على محطات الوقود المماطلة في توفير خدمة مدى

أبرز المواد
إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة

إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة

أبرز المواد
انتعاش كبير في الوظائف بالولايات المتحدة.. وترمب يغرد: “وظائف.. وظائف.. وظائف”

انتعاش كبير في الوظائف بالولايات المتحدة.. وترمب يغرد: “وظائف.. وظائف.. وظائف”

أبرز المواد
إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا

إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا

محليات

عقوبات على محطات الوقود المماطلة في توفير خدمة مدى

عقوبات على محطات الوقود المماطلة في توفير خدمة مدى
http://almnatiq.net/?p=748090
المناطق - متابعات

بدءاً من تاريخ 11 ذي القعدة الحالي تبدأ الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع “مدى” داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعاً بمشاركة نظام المدفوعات الوطني “مدى” بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.
وسيرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي.
وأشار البيان إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.

روابط ذات صلة

إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة

إعتماد دولي لـ “نقل الكهرباء” وشهادة عالمية في نظام إدارة الجودة
انتعاش كبير في الوظائف بالولايات المتحدة.. وترمب يغرد: “وظائف.. وظائف.. وظائف”

انتعاش كبير في الوظائف بالولايات المتحدة.. وترمب يغرد: “وظائف.. وظائف.. وظائف”
إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا

إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*