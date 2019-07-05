الخطوط السعودية الناقل الرسمي لمهرجان الورد والفاكهة بتبوك

المناطق - تبوك

تشارك الخطوط السعودية في دعم ورعاية مهرجان الورد والفاكهة بتبوك كناقل رسمي لضيوفه والمشاركين فيه، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهودها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للناقل الوطني الذي يرعى أيضاً العديد من المناسبات السياحية والفعاليات المجتمعية والموسمية الأخرى في مختلف مناطق المملكة .

يذكر أن المهرجان سينطلق يوم الأربعاء القادم السابع من ذي القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك ، وتستمر فعالياته 20 يوماً بهدف إبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية في المنطقة .

ويقام المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان، وسيظهر هذا العام بحلة جديدة، ويتضمن العديد من الأجنحة والأقسام المتنوعة التي تسهم في تسليط الضوء على مقومات منطقة تبوك في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية، وسيشهد عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهرجان وتوفير مناشط تخدم شباب وشابات المنطقة وتبرز مواهبهم وتضفي البهجة والسرور على زوار المهرجان.