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خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة غداً الأحد

خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة غداً الأحد

منطقة مكة المكرمة

يستفيد منها 10 الاف معلم ومعلمة في 439 برنامجا تدريبيا ..

خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة غداً الأحد

خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة غداً الأحد
http://almnatiq.net/?p=748112
المناطق - جدة

يدشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صدق خوجه صباح غد الاحد انطلاقة برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام  للمعلمين والمعلمات وذلك بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجده  .
وأكد مدير عام التعليم بجدة المكلف اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج .
وبين أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي بمعدل خمسة أيام في الاسبوع .
لافتا إلى أن البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ،وتقام في ثمانية  مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص والتي تستهدف شاغلي وشاغلات  الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج  الذين وصل عددهم اكثر من 10 الاف معلم ومعلمة في جدة  .

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