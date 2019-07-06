إنهاء احتجاز شاب في منحدرات شديدة الوعورة في جبال عسير.. وصحته جيده

المناطق - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني بأبها يوم أمس الجمعة ١٤٤٠/١١/٢ بلاغاً عن احتجاز شاب سعودي عالق بمنحدرات صخرية وعرة جداً غرب منتزه السوده مطلة على أصدار تهامه.

وفور وصول البلاغ تم تكوين غرفة قيادة ميدانية ترتبط بها كافة القطاعات المساندة؛ وتم إحاطة أسرة الشاب المحتجز؛ وتم استدعاء الفرق المتطوعة المتخصصة بهذا المجال بالمنطقة لدعم المجهود؛ فيما وصل مجموعة من فريق الإنقاذ عبر المنحدرات الصخرية إلى موقع الشاب المحتجز وتم والاطمئنان عليه وتقديم ما يحتاجه ونظراً لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية وتعرض المحتجز للإرهاق فقد تمركز الجميع بموقعهم والمبيت بجانبه حتى وصول فريق الدعم الجوي المجهز؛ والذي تم استدعاؤه بالتعاون مع طيران الأمن من إمارة منطقة مكة المكرمة؛ والذي وصل لموقع المحتجز وجرى استخراجه من موقع احتجازه وهو بصحة جيده ونقله مع بقية الأفراد إلى موقع تمركز الآليات والإسعاف؛ حيث قدمت له الخدمات الإسعافية الأولية بحضور فريقي الشؤون الصحية والهلال الأحمر؛ ونقله لمستشفى عسير؛ ومن ثم التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة .