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نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون

نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون
http://almnatiq.net/?p=748146
المناطق - وكالات

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إنه “يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون”.

وأضاف حميدتي، في مؤتمر صحافي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.

واعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع.

وأكد حميدتي أن الأولوية في السودان هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم.

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، بحسب ما ذكر وسيط الاتحاد الإفريقي.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

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