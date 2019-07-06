احدث الأخبار

مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان
أبرز المواد
 مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج
أبرز المواد
 نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون
أبرز المواد
 إنهاء خدمات وافد همّ بفصل 30 سعودياً في الخبر
أبرز المواد
 حجب تطبيق لعبة “بابجي” في الأردن
أبرز المواد
 إنهاء احتجاز شاب في منحدرات شديدة الوعورة في جبال عسير.. وصحته جيده
أبرز المواد
 خوجه يدشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بجدة غداً الأحد
منطقة مكة المكرمة
 السياحة والتراث الوطني تصنف متاحف القصيم المرخصة وتدعمها بلوحات ارشادية
أبرز المواد
 ٩١ ألف ساعة تدريبية لمعلمي ومعلمات الشرقية في برنامج التدريب الصيفي
المنطقة الشرقية
 24% من الجمعيات التعاونية في المملكة “زراعية”.. مدعومةٌ من “البيئة”
أبرز المواد
مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان

مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان

أبرز المواد
مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)

مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)

منطقة جازان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج

وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=748153
المناطق - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 800 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.

روابط ذات صلة

مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان

مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان
وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج

وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج
نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون

نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*