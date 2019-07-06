مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)

جازان - فضة عطيف

ادى حادث تصادم بطريق ابوعريش – احد المسارحة الى وفاة شخصين وعددا من الاصابات

واوضح متحدث الخلال الاحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه الثانية عشر والربع من صباح هذا اليوم السبت بلاغا عن حادث تصادم على طريق ابوعريش – احد المسارحة وأنه عثر في الموقع على مصابين ، وعلى الفور تم توجيه اربع فرق إسعافية الى موقع الحادث.

واضاف بأنه لدى وصول الفرق وجدت في الموقع خمس حالات منها حالتين وفاة في موقع الحادث وحالتين اصابتهما حرجة والحالة الخامسة اصابته متوسطة تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقل المتوفين والاصابتين الحرجة عن طريق فرق الهلال الى مستشفى ابوعريش العام واحد المسارحة بينما نقلت الحالة الخامسة عن طريق اسعاف الصحة .