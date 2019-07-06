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قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات

قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات
http://almnatiq.net/?p=748162
المناطق _ وادي الدواسر

تلقى قادة الوحدات الكشفية بتعليم وادي الدواسر المُرشحين لمرافقة كشافة تعليم المحافظة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي ستقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، اليوم تدريباً  نظرياً وعملياً بمشعر عرفات متخصصاً في الارشاد باستخدام خرائط المشعر ، اشتمل على شرحاً مفصلاً عن الخرائط الارشادية وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفتاح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إضافة لأماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية والدول الآسيوية وأفريقيا.

كما تلقى المتدربون محاضرة عن حاجات الحجاج والتعامل معهم، تضمنت شرحاً لأحدث الأساليب والطرق والمحاور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأخلاقيات تقديم الخدمة لهم.

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