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للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”

للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”
http://almnatiq.net/?p=748168
المناطق - الرياض

كشفت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظيفتين إداريتين شاغرتين للمواطنين، على مسمى “مدقق داخلي- حسابات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأشارت الشركة، إلي أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأبانت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م من خلال الرابط التالي:هنا

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