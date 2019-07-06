تعليم الرياض يستقبل غداً المستفيدن والمستفيدات ضمن برامج التدريب الصيفي

الرياض _ عادل الزهراني

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث ( البنين / البنات ) غداً الأحد لانطلاق برامج التدريب الصيفي، بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك سعياً للاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية وعودة الهيئة التعليمية للمدارس في العام الدراسي القادم، عبر تقديم برامج نوعية متخصصة في التطوير المهني التعليمي.

ويأتي إطلاق المشروع دعماً لتوجهات وزارة التعليم نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، و العمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرص لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات ، ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي، كما يتم التركيز على تهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية ، واستثمار الخبرات النوعية لدى المعلمين والمعلمات العائدين والعائدات من برامج التطوير المهني المختلفة.

‏هذا وعقدت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض لقاءً للمدربين والمكلفين في برامج التدريب الصيفي، برعاية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية وحضور الأستاذ ماجد بن حمد الحميد مشرف عام وزارة التعليم بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والأستاذ خالد بن عبدالله الرفاعي مدير إدارة ⁧‫التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض ‬⁩وذلك للترحيب بالزملاء وشرح طريقة العمل على بوابة ⁧‫التدريب الصيفي‬⁩ والإجابة عن الاستفسارات.

يذكر أن عدد المسجلين في بوابة التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في قطاع البنين 4000 مستفيد سيتدربون على 145 برنامجاً تدريبياً يقدمها لهم 95 مدرباً ومتخصصاً في 7 مراكز تدريب أما في قطاع البنات فأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث الأستاذة ابتهال السحيباني أن عدد المسجلات في البوابة 7149 مستفيدة سيتدربن على 243 برنامجًا تدريبيًا يقدمها لهن 77 مدربة في 8 مقرات للتدريب وهي إدارة التدريب المقر الرئيس بالربوة، وحدات التدريب الفرعية: (الروابي، النهضة،شمال، وسط، غرب، البديعة، الشفا) حيث كانت الاهتمامات الأكثر تسجيلاً برامج التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم فبلغ عدد المسجلات 2101 وكذلك برامج تعليم الراشدين فبلغ عدد المسجلات 1176 وبرامج المناهج وطرق التدريس فبلغ عدد المسجلات 992

وسيمنح المستفيدين والمستفيدات بعد إتمام البرامج الحوافز التالية شهادة تدريبية معتمدة من المركز الوطني ‏للتطوير المهني التعليمي ، ‏والحصول على درجة النمو المعرفي ‏في بطاقة تقويم الأداء الوظيفي،‏ واحتساب الساعات التدريبية ‏في سجل الإنجاز المهني للمعلم والمعلمة، ‏واعتماد الساعات التدريبية للمفاضلة ‏في الأعمال الإشرافية والبرامج النوعية ‏والإيفاد والابتعاث في الدراسات العليا.