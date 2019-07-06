احدث الأخبار

إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار
أبرز المواد
 تعليم الرياض يستقبل غداً المستفيدن والمستفيدات ضمن برامج التدريب الصيفي
منطقة الرياض
 للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”
أبرز المواد
 قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات
منطقة الرياض
 مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان
أبرز المواد
 مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج
أبرز المواد
 نائب رئيس المجلس الانتقالي : يجب تحويل السودان لدولة قانون
أبرز المواد
 إنهاء خدمات وافد همّ بفصل 30 سعودياً في الخبر
أبرز المواد
 حجب تطبيق لعبة “بابجي” في الأردن
أبرز المواد
 إنهاء احتجاز شاب في منحدرات شديدة الوعورة في جبال عسير.. وصحته جيده
أبرز المواد
إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار

إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار

أبرز المواد
تعليم الرياض يستقبل غداً المستفيدن والمستفيدات ضمن برامج التدريب الصيفي

تعليم الرياض يستقبل غداً المستفيدن والمستفيدات ضمن برامج التدريب الصيفي

منطقة الرياض
للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”

للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”

أبرز المواد
قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات

قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات

منطقة الرياض

إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار

إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار
http://almnatiq.net/?p=748174
المناطق - وكالات

إرتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليارات دولار خلال العام الماضي مقابل 5.6 مليارات دولار خلال عام 2017م بنسبة ارتفاع 23%.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم بأن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا ارتفعت لتسجل 4.7 مليارات دولار خلال العام الماضي مقابل 3.7 مليارات دولار خلال عام 2017م بنسبة 26.9%.
وأشار البيان إلى أن الجزائر جاءت على رأس قائمة دول إفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثم تونس 496.6 مليون دولار، ثم السودان 396.6 مليون دولار.
ولفت البيان الانتباه إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2017م بنسبة 15.2%.
وأوضح البيان أن الجزائر تصدرت قائمة دول إفريقيا من حيث الواردات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 ملايين دولار، ثم جنوب إفريقيا 194.3 مليون دولار.

روابط ذات صلة

للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”

للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”
مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان

مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*