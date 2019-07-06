إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار

المناطق - وكالات

إرتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليارات دولار خلال العام الماضي مقابل 5.6 مليارات دولار خلال عام 2017م بنسبة ارتفاع 23%.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم بأن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا ارتفعت لتسجل 4.7 مليارات دولار خلال العام الماضي مقابل 3.7 مليارات دولار خلال عام 2017م بنسبة 26.9%.

وأشار البيان إلى أن الجزائر جاءت على رأس قائمة دول إفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثم تونس 496.6 مليون دولار، ثم السودان 396.6 مليون دولار.

ولفت البيان الانتباه إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2017م بنسبة 15.2%.

وأوضح البيان أن الجزائر تصدرت قائمة دول إفريقيا من حيث الواردات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 397.7 مليون دولار، يليها كينيا 286.6 مليون دولار، ثم زامبيا 261 مليون دولار، ثم السودان 207.5 ملايين دولار، ثم جنوب إفريقيا 194.3 مليون دولار.