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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة
http://almnatiq.net/?p=748186
المناطق _ واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.
وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

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