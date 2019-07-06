احدث الأخبار

المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت
أبرز المواد
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة
أبرز المواد
 هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب
أبرز المواد
 “موبايلي” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض
أبرز المواد
 إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا إلى 6.9 مليارات دولار
أبرز المواد
 تعليم الرياض يستقبل غداً المستفيدن والمستفيدات ضمن برامج التدريب الصيفي
منطقة الرياض
 للسعوديين فقط .. وظائف إدارية بالشركة “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”
أبرز المواد
 قادة كشافة تعليم وادي الدواسر يتدربون على قراءة الخرائط الارشادية لمشعر عرفات
منطقة الرياض
 مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان
أبرز المواد
 مصرع شخصين وإصابة اخرين بطريق (ابو عريش – الأحد)
منطقة جازان
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم الحج
أبرز المواد
المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت

المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت

أبرز المواد
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة

أبرز المواد
هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب

هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب

أبرز المواد
“موبايلي” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

“موبايلي” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

أبرز المواد

المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت

المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة: العثور على جثمان الغواص بسام بخيت
http://almnatiq.net/?p=748189
المناطق _ مكة المكرمة

أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أن دوريات البحث والإنقاذ البحري بحرس الحدود باشرت بلاغاً يوم الخميس الماضي تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، عن فقد الغواص / بسام بخيت بعد نزوله البحر لممارسة التدرب على رياضة الغوص الحر، استعداداً لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.
وقد أسفرت نتائج البحث، التي شارك فيها غواصون من حرس الحدود ومتطوعون وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن العثور على جثمان الغواص المفقود ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ على عمق (80) متراً تقريباً. والله ولي التوفيق.

روابط ذات صلة

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة
هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب

هل بدأت الإمارات بالإنسحاب من اليمن.. عبدالخالق عبدالله يجيب
“موبايلي” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

“موبايلي” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*