“الهيئة العامة للغذاء والدواء”: تطلق تحذيرًا خطيرًا من مركب “الأكريلاميد” الكيميائي

المناطق - الرياض

أطلقت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، تحذيرًا خطيرًا من مركب “الأكريلاميد” الكيميائي في بعض الأغذية، والذي قد يسبب مرض السرطان.

وقالت “الهيئة” على حسابها في “تويتر”: إن “مركب (الأكريلاميد) يتكون غالبًا في الأغذية النشوية كالمخبوزات والبطاطس والبسكويت، وذلك عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، وهو ناتج ثانوي طبيعي لعملية الطهي”.

وطالبت “الغذاء والدواء”، تجنب الإفراط بالقلي أو التحميص الزائد وعدم ترك الطعام في الفرن لفترة طويلة لتجنب تكون مركب الأكريلاميد في الأغذية، موضحة أن أفضل طرق الطبخ هي السلق والطهي بالبخار.