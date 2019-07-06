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مصرع قائد ميداني في مليشيا الحوثي بالحديدة والعشرات من عناصرها في صعدة
http://almnatiq.net/?p=748205
المناطق _ عدن

لقي قيادي ميداني من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع عدد من مسلحي المليشيا في مواجهات مع الجيش اليمني داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد.
وأكد مصدر عسكري يمني ، أن مشرف عام المليشيا الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي، طالب سفيان لقي مصرعه بنيران الجيش اليمني، خلال الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات بينهم اثنان من حراسته، بحسب موقع / سبتمر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وطبقًا للمصدر فإن مليشيا الحوثي حاولت التقدم للمرة السادسة عبر كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.
وفي نفس السياق, لقي العشرات من مليشيا الحوثي مصرعهم بغارات شنتها مقاتلات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” في مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال الناطق الإعلامي لمحور أزال المقدم فايز الصعدي إن مقاتلات التحالف العربي نفذت عددًا من الغارات الجوية على مواقع كان يتمركز فيها عناصر من مليشيا الانقلاب الحوثي في منطقة العبارة جنوب مديرية باقم.
وذكر المتحدث، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أكثر من 15 من مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في غارتين لطيران التحالف على تجمعات للمتمردين على أحدى المباني في التبة البيضاء المطلة على مركز مديرية باقم.

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