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الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الفرنسي رضا يقود قدم الباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=748208
المناطق _ حفر الباطن

أنهت إدارة نادي الباطن بمحافظة حفرالباطن التعاقد الرسمي مع المدرب الفرنسي من أصل تونسي الكابتن رضا بن الحبيب جدي، 49 سنة، عقداً لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
يذكر أن المدرب عمل في الموسم الرياضي 2018م كمدرب لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في الدوري الممتاز في تونس، وأشرف على تدريب فريق جمعية الحمامات وفريق الرياضي البنزرتي، وعمل مدرب مساعد في فريق النجم الساحلي التونسي، وعمل مساعد مدرب المنتخب الأول التونسي روجير لومار 2009م.وكانت اخر محطاته نادي العدالة الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي الموسم الماضي 2018-2019

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