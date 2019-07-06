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مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

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مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية لعمليات جراحة القلب لأطفال المغرب
http://almnatiq.net/?p=748211
الدمام _ فتحية عبدالله
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب، وشرع الأطباء وفنيي أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية، في اجراء عمليات جراحة القلب المفتوح، وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلا مغربيًا ما دون سن الثامنة عشرة.
وسيقوم هذا الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام باجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود والتي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان، للتخفيف من معاناتهم ومعاناة اسرهم.
وتعتبر هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

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