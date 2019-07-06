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محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”

محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”

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محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”

محافظ البدائع يؤدي صلاة الميت على الشهيد “وليد الحربي”
http://almnatiq.net/?p=748214
المناطق _ البدائع

أدّى محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس، وقائد لواء الخليفه عمر بن عبدالعزيز بالنيابه العميد محمد مهدي السبيعي وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الملك عبدالعزيز بمحافظة البدائع ، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي وليد بن عواد الحربي، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل محافظ البدائع تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  ـ حفظهما الله ـ لأسرة وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعربت أسرة الشهيد عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه، ولمحافظ البدائع على مواساتهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

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