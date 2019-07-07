محافظ المذنب المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد “ماجد العضياني”

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أدّى محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي، وقائد كتيبه مكافحة الشغب 113 بالنيابه بالواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز العميد أحمد الغماس و القيادة العسكرية وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع ابن رخيص بمحافظة المذنب، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب ماجد بن عبدالله بن فهد العضياني، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ المذنب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الحكيمة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره، مقدمين شكرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه، ولمحافظ المذنب على مواساتهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.