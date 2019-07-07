أبناء الفقيدة “الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد” يستقبلون المعزين

جدة _ فهد المريخي

استقبل أبناء وبنات الفقيدة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –رحمها الله-، جموع المعزين بقصر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- بمحافظة جدة.

واستقبل أبناء الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران شقيق الفقيدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حيث استقبلوا جموع المعزين الذين قدموا للتعزية في الفقيدة، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية،

وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الأمير المقدم عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب السمو الأمراء والشيوخ من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما قدم العزاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي رئيس دولة الإمارات ونائبه وسمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية العماني، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة، ومعالي الأستاذ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، ومعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، ومعالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، وعدداً من أصحاب الفضيلة العلماء، والمعالي الوزراء، وجمع غفير من المعزين.

ويواصل سمو أمير المنطقة الشرقية وأبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين يوم غد الأحد من بعد صلاة المغرب في قصر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- بحي الحمراء بجدة، من بعد صلاة المغرب.