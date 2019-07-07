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بلدية الفوارة تطلق مهرجان “صيف الفوارة 40”

بلدية الفوارة تطلق مهرجان “صيف الفوارة 40”

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بلدية الفوارة تطلق مهرجان “صيف الفوارة 40”

بلدية الفوارة تطلق مهرجان “صيف الفوارة 40”
http://almnatiq.net/?p=748229
المناطق _ الفوارة
اطلقت بلدية مركز الفوارة ١٧٠ كم غرب بريدة مهرجانها الصيفي “صيف الفوارة 40” والذي يستمر لمدة شهر كامل ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية جديدة ومتنوعة تواكب تطلعات كافة فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة معارض توعوية لبعض الجهات الحكومية.
رئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد الجبرين أوضح أن مهرجان “صيف الفوارة 40” يستمر لمدة شهر كامل من بداية شهر ذو القعدة الحالي إلى نهايته ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كافة فئات زوار المهرجان ، وذلك بتشغيله عن طريق مؤسسة ذوق نواره لتنظيم الفعاليات والمهرجانات .
وبين الجبرين أن البلدية حرصت على تنوع الفعاليات ومنها ما يخدم  الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، ولكبار السن ديوانية اجتماعية ستكون منبر لفعاليات المناسبة المختلفة كالأمسيات الشعرية ورواية القصص القديمة، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الشباب.
وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمام كبير حيث أن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركان خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية، وكذلك دعم الشباب العاملين في مجال “الفود ترك” بتوفير أماكن خاصة لهم.
وأشار الجبرين إلى أن هناك جهات حكومية تشارك بأركان ومعارض توعوية وتثقيفية، مؤكداً أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته .
وأكد المدير التنفيذي للمهرجان عثمان العميريني أن مهرجان صيف الفواره٤٠ سيقدم لزواره حزمة من الفعاليات التي تواكب تطلعات المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمنظومة من الأنشطة التوعوية والتعريفية لتلك الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز الفوارة يخدم أكثر من ٤٠ مركز قرية وتجمع سكاني تضم أكثر من 30 الف نسمة ، ومتوقع أن يتجاوز عدد الزوار اليومي للمهرجان الـ  ٢٠٠٠ زائر.

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