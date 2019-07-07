جماعة الحوثي.. تضليل ومزاعم كاذبة وإرهاب ينتهك القوانين الدولية

المناطق - الرياض

سعى إعلام جماعة الحوثي الإرهابية بيع الوهم لأنصارها بادعاء أن طائراتها المسيرة المستوردة من إيران تصيب أهدافها في استهداف المطارات السعودية، والحقيقة عكس ذلك حسب تأكيد قوات التحالف.

ويحاول الحوثيون تحفيز مقاتليهم بادعاء أن الطائرات المسيرة الإيرانية استطاعت إيقاف مطارات سعودية، والحقيقة أن المطارات تعمل بشكل طبيعي دون أدنى تأثير على حركة الطيران.

وتزعم الدعاية الإعلامية الحوثية نجاح المليشيات بضرب المطارات السعودية، رغم أن التحالف يكذب تلك المزاعم ويثبت بالدلائل أن منظومات التحالف تمكنت من تدمير تلك الصواريخ في الأجواء.

واعتراف الناطق باسم الحوثيين باستهداف المدنيين في مطار أبها الدولي، يعد شهادة رسمية تثبت انتهاك المليشيات الحوثية للقوانين الدولية، واستهداف الأعيان المدنية.

في المقابل، يؤكد الناطق باسم التحالف أن محاولات الميليشيات الحوثية اليائسة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تفشل أمام منظومة التحالف التي تسقط تلك الأهداف في الأجواء وأن لا تأثير لها على حركة الطيران في جميع مطارات المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف أن محاولات الحوثي اليائسة رغم فشلها الذريع إلا أنها ستواجه بالإحباط وتحييد القدرات العدائية لديها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.