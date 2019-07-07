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اليمن تبحث دعم تفعيل عضويتها في منظمة التجارة العالمية

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المنطقة الشرقية

اليمن تبحث دعم تفعيل عضويتها في منظمة التجارة العالمية

اليمن تبحث دعم تفعيل عضويتها في منظمة التجارة العالمية
http://almnatiq.net/?p=748242
المناطق - الرياض

بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي مع مدير عام منظمة التجارة العالمية روبيرتو آزيفيد، دعم تفعيل عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الميتمي في فعالية المراجعة العالمية لمبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة، التي استضافتها منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 حتى 5 من الشهر الجاري.
واستعرض الوزير الميتمي خلال اللقاء التطورات الأخيرة في اليمن على الصعيدين الاقتصادي والتنموي الناتجة عن الحرب التي اشعلتها ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
من جانبه أكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، الاهتمام بمتابعة طلب تفعيل عضوية اليمن في المنظمة العالمية مع بعثة اليمن الدائمة في جنيف.

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