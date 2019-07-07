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“أكاديمية مسك” تعلن 14 برنامج للرجال والنساء في جدة والخبر والرياض

“أكاديمية مسك” تعلن 14 برنامج للرجال والنساء في جدة والخبر والرياض
http://almnatiq.net/?p=748254
المناطق - الرياض

أعلنت أكاديمية مسك (التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان – مسك الخيرية) عن فتح باب التقديم في برنامج مسك أوداسيتي (Misk Udacity Program) في كل من (الخبر، جدة، الرياض، وعبر الإنترنت) والذي يشمل على (14) برنامج في المجالات الرقمية التالية:

– البرمجة
– البيانات
– الأعمال
– الذكاء الاصطناعي

متطلبات القبول في البرنامج:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو متزوجين من سعوديين أو أبناء سعودية.
– الحد الأدنى للعمر هو 18 سنة اعتباراً من بداية البرنامج.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الإلتزام بحد أدنى (15) ساعة أسبوعياً من الدراسة الذاتية.
– الإلتزام بحد أدنى (4) ساعات اسبوعياً للحضور إلى البرنامج في كل من (الرياض، الخبر، جدة، أو عبر الإنترنت).
– إكمال طلب الالتحاق عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي للتقديم.
– التأكد من دقة جميع المعلومات والمستندات المقدمة.
– الحصول على الحد الأدنى من المعرفة التقنية لكل مسار كما هو محدد في التطبيق.
– دفع الرسوم الدراسية.

وستقوم أكاديمية مسك بتغطية تصل إلى (90%) من رسوم البرنامج عبر منحة في حال إنطباق المعايير التالية:

– تلبية جميع متطلبات القبول أعلاه.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو أقل.
– طالب أو عاطل عن العمل أو مستخدم بدخل أقل من 15,000 ريال شهرياً.
– لم يلتحق بأي برنامج سابقاً في أكاديمية مسك.
– عدم الالتزام بمتطلبات البرنامج سيؤدي إلى الغاء المنحة الدراسية.

ويهدف برنامج مسك أوداسيتي إلى بناء المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل في العصر الرقمي، يوفر البرنامج أحد محتوى في التكنولوجيا ليكون هناك تأثير حقيقي لقابلية توظيف الشباب السعودي الذين يرغبون في المساهمة في تقدم المملكة العربية السعودية رقمياً.

والتسجيل متاح حالياً من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط  في موعد أقصاه السبت 1440/11/10هـ (الموافق 2019/7/13م).

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