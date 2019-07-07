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الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة
http://almnatiq.net/?p=748263
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، المدينة المنورة, مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج hgd lhz[ .

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