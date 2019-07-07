القيادة تعزي أبناء الشيخ منير البقمي في وفاة والدهم

جدة_ عادل الزهراني

تلقى أبناء الشيخ منير بن عبدالله بن شيخ البقمي تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وفاة والدهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وقد عبر أبناء الفقيد عن شكرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم لهم ،سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ويمتعهم بالصحة والعافية .

كما قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق والأمير سلطان محمد بن سعود الكبير والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعد بن فهد والأمير بندر بن فهد بن خالد والأمير بدر بن فهد بن سعد والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين تعازيهم في الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله يوم الأربعاء وتمت الصلاة عليه فجر الخميس بالمسجد الحرام .