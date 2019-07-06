اختتام سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات 2019

المناطق _ الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اختتمت اليوم بمحافظة بني حسن فعاليات سباق تحدي الباحة لتسلق الهضبة 2019، الذي نظمه الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية ومحافظة بني حسن، بحضور صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري .

وانتهى السباق الذي شارك فيه 30 متسابقاً من المملكة ودول الخليج والوطن العربي ، وبلغت مسافته 3500 متر في مرتفعات غابة خيرة ببني حسن ، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من سباق التحدي ، حيث فاز بالمركز الأول المتسابق وجيب وهاب من المملكة ، والمركز الثاني المتسابق زيد الهزاع من المملكة ، والمركز الثالث المتسابق فلاح الجرباء من المملكة .

وفي ختام السباق سلم وكيل الإمارة المكلف هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي خالد بن سلطان ، فيما تسلم وكيل الامارة المكلف هدية تذكارية مقدمة من محافظ بني حسن .

وأعرب محافظ بني حسن خضر بن عبدالله الغامدي في كلمته خلال الحفل عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته لهذه الفعالية التي تقام ضمن فعاليات صيف المحافظة لهذا العام ، ولصاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية لحضوره ودعمه ولوكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق على متابعته المستمرة للفعاليات بالمحافظة ، ولوكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري على حضىوره ومتابعته للفعالية . كما قدم الغامدي شكره للاتحاد السعودي ورجال الأعمال الداعمين للفعالية ولجميع الجهات الحكومية الامنيه والمدنيه بالمنطقة والمحافظة ومجلس الشباب والمركز الاعلامي وفرقة الفنون الشعبيه بالمحافظة .

مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والجهات الإعلامية التي أسهمت في نجاح السباق ، الذي شهد حضوراً لافتاً من الجمهور .

فيما شاركت فرقة الفنون الشعبية صوت الجنوب ببني حسن بعدد من الألوان الشعبية .

حضر السباق عدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكرين وجمع غفير من محبي رياضة السيارات.

من جهة ثانية شارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة بسباق تحدي الباحة لتسلق الهضبة 2019

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بان الهلال الاحمر بمنطقة الباحة شارك بخمس فرق اسعافية والقيادة الميدانية بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني خلال فترة تجارب الاداء يومي الخميس والجمعة و السباق الختامي المقام اليوم السبت

وتم تكُريم الهلال الاحمر بالمنطقة لمشاركته ضمن الجهات الحكومية المشاركة.