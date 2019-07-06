تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

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تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض
http://almnatiq.net/?p=748276
المناطق - الرياض

نظّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ممثلة في مكتب الآثار في محافظة الزلفي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وإدارة التعليم بمحافظة الزلفي، ورشة عمل تدريبية عن الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح، أقيمت في مقر مكتب الآثار بالزلفي مؤخراً.
وحضر الورشة مدير مكتب آثار الزلفي، ومدير التعليم بمحافظة الزلفي، وعدد من الضيوف، وسط مشاركة (27) متدرباً.
وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض بالإنابة الدكتور عجب العتيبي، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً، مبيناً أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الأنشطة السياحية.
وقدم الشكر لسعادة محافظ الزلفي على دعمه لإقامة وتنظيم الورشة، وأيضاً مدير التعليم بالزلفي، مؤكداً على أهمية استمرارية هذا النوع من الورش بشكل دوري يتم من خلالها العمل على تطوير الإرشاد السياحي في المنطقة، وذكر أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة الفعّالة الذي تنتهجه الهيئة للتكامل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفاد العتيبي، أن ورشة العمل التدريبية التي حملت عنوان: “المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي” تهدف إلى التعريف بمهنة الإرشاد السياحي، وتعزيز جانب الإثراء المعلوماتي لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، والإسهام في تطوير المرشدين السياحيين في مدن ومراكز وقرى محافظة الزلفي، وتأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين سعوديين بمستوى احترافي يحملون ترخيص العمل كمرشد سياحي من قبل هيئة السياحة.
وذكر أن الورشة تضمنت استعراض وتعليم أساليب ومهام ومهارات مهنة الإرشاد السياحي في المواقع السياحية، وتزويد الحضور في الدورة التدريبية ببعض المهارات والخبرات في مجال الإرشاد السياحي، وتدريبهم بما يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بالمنطقة، والمساعدة في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي، وإعدادهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية بالنسبة للإرشاد السياحي.

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