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“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب

“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب
http://almnatiq.net/?p=748280
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر”، تُرد إلى مكتب الاستقدام ويتم التعويض بتأشيرة بديلة.

جاء ذلك رداً على مواطن تقدّم بشكوى للوزارة عبر حسابها في “تويتر”، أوضح فيها أنه استقدم عاملة هندية عن طريق “مساند” وبعد أسبوعين أضربت عن العمل وطلبت تسفيرها إلى بلدها بحجة وفاة والدتها، وعقب مراجعته لمكتب الاستقدام رفض المكتب إعادتها وأصر على نقل كفالتها على أسرة أخرى.

وكانت وزارة العمل اعتمدت في بداية شهر يوليو الجاري، عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند.

ويفرض العقد الجديد غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوما، كما منح المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

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