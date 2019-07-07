احدث الأخبار

التجارة تكشف الحالات التي يشملها نظام مكافحة الغش التجاري
أبرز المواد
 “العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب
أبرز المواد
 تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض
منطقة الرياض
 اختتام سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات 2019
منطقة الباحة
 القيادة تعزي أبناء الشيخ منير البقمي في وفاة والدهم
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة
أبرز المواد
 دراسة: مواعيد النوم غير المنتظمة تسبب زيادة الوزن وأمراض السكري والضغط 
أبرز المواد
 بولتون: واشنطن تدرس إلغاء الإعفاءات من عقوباتها
أبرز المواد
 بالفيديو.. زلزال كاليفورنيا الثاني يحرق المنازل ويعطّل المباريات
أبرز المواد
 اتهامات غربية جديدة لموظفي “هواوي” الصينية
أبرز المواد
 ميلان يضم تيو هرنانديز من ريال مدريد
أبرز المواد
 “أكاديمية مسك” تعلن 14 برنامج للرجال والنساء في جدة والخبر والرياض
أبرز المواد
التجارة تكشف الحالات التي يشملها نظام مكافحة الغش التجاري

التجارة تكشف الحالات التي يشملها نظام مكافحة الغش التجاري

أبرز المواد
“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب

“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب

أبرز المواد
تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

تدريب 27 سعودياً على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

منطقة الرياض
اختتام سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات 2019

اختتام سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات 2019

منطقة الباحة

التجارة تكشف الحالات التي يشملها نظام مكافحة الغش التجاري

التجارة تكشف الحالات التي يشملها نظام مكافحة الغش التجاري
http://almnatiq.net/?p=748283
المناطق - الرياض

كشف المتحدّث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن هناك 3 حالات فقط يشملها نظام مكافحة الغش التجاري، معلّقاً: “البعض يتصور أن أي مخالفة يراها هي غش تجاري وذلك ليس صحيحا”.

وتُعتبر المخالفة غشاً تجارياً في حال كان المنتج مغشوشاً، والذي يكون دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية.

فيما تُعرّف الحالة الثانية للمنتج المغشوش بأنه “كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة”، والحالة الثالثة هي: “المنتج الفاسد الذي لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك”.

وبخصوص تقليد المنتجات، أوضح الحسين أن التقليد يعتبر مخالفة لنظام العلامات التجارية وليس مخالفة لنظام الغش التجاري.

روابط ذات صلة

“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب

“العمل”: في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر” تُرد إلى المكتب
القيادة تعزي أبناء الشيخ منير البقمي في وفاة والدهم

القيادة تعزي أبناء الشيخ منير البقمي في وفاة والدهم
الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

الأرصاد : طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*