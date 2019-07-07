المرور يحذر قائدي المركبات من القيادة على أكتاف الطريق

المناطق - الرياض

حذر المرور السعودي قائدي المركبات بتجنب القيادة على أكتاف الطريق، والسير على المسارات المخصصة لذلك.

وأوضح المرور عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن القيادة على أكتاف الطريق تعد مخالفة مرورية ورد ذكرها في الجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14 والذي تضمن عقوبة لمرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال.

وأكد المرور السعودي أن الغرامة تطبق في حال ارتكاب المخالفة (القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة أو المسارات التي يمنع القيادة فيها).