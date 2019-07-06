3 مصورين يحصدون جوائز الصور السياحية بثقافة وفنون الجوف

المناطق _ الجوف

توجت جمعية الثقافة والفنون بالجوف الفائزين المتنافسين على المراكز الثلاثة، لمسابقة أفضل صورة سياحية لمعالم منطقة الجوف، والتي اطلقتها الجمعية برعايةشركة مفضي مرزوق وأبناءه للمقاولات.

ونظمت ثقافة وفنون الجوف مغرب السبت معرض مصور للأعمال المتنافسة في المسابقة والتي بلغت 22 مشاركة لمصوري ومصورات المنطقة، وحفلاً خطابيقدمت فيه الجمعية شكرها لراعي المسابقة شركة مفضي مرزوق وأبناءه للمقاولات، كما قدمت الجمعية شكرها لهيئة السياحة والتراث الوطني على دعمهم مبالغالجوائز بـ 500 ريال لكل فائز.

عقب ذلك، توج مدير ثقافة وفنون الجوف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ ياسر بن ابراهيم العليالفائزين، حيث حقق المركز الثالث المصور بندر فرحان العايش، والمركز الثاني احمد بن عبدالواحد الحموان، والمركز الأول راكان بن متعب القعقاع، وتسلمواجوائزهم النقدية بمجموع 7500 ريال.

وتجول الحضور لحفل التتويج في المعرض المصاحب للمشاركين، استمعوا عبر جولتهم لشرحٍ عن الأعمال الفوتوغرافية المشاركة من منسق لجنة التصويرالضوئي بالجمعية الفوتوغرافي احمد الجروان.

وثمنت ثقافة وفنون الجوف مساهمة الشركات والمؤسسات التجارية في دعم أنشطتها، فيما تساهم هذه المسابقات في رفع المنافسة بين المتسابقين والحرص علىصناعة حراك فني وثقافي في المنطقة.